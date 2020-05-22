台灣雨降水預報圖。（圖／翻攝自賈新興臉書）

梅雨鋒面長兩顆「豪雨製造機」，雲南、廣東等地已出現豪雨，賈新興表示，還好不再台灣上空。（圖／翻攝自賈新興臉書）

收滯留鋒與西南氣流雙重影響，今（22）日最強暴雨炸全台，氣象專家賈新興也在臉書上發文分享，梅雨鋒面上出現「兩顆豪雨製造機」，雲南、廣西、廣東等地已出現明顯豪雨，但還好不是長在台灣上空。

氣象專家賈新興在臉書PO文表示，「兩顆豪雨製造機」位在雲南、廣西、廣東和港澳的中尺多對流系統，已經帶來明顯的暴雨。根據中國氣象網的資料顯示，24小時累積雨量214.4毫米，「還好不是長在台灣上空」。

賈新興指出，台灣從昨（20）日到現在的降雨，以屏東和高雄山區為主要降雨熱區，澎湖以南仍有明顯的回波衝撞高屏地區。而今明兩天的降雨熱區仍在中南部，特別是山區，至於中步以北地區則相對緩和。

賈新興說，本周日（24）鋒面會南移到巴士海峽上，稍微有個空檔。目前研判下周一（25）午後會再度降雨，下周二（26日）至三（27日）恐會迎來另一波鋒面。提醒大家盡量避免前往山區，注意安全。

(中時電子報)