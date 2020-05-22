2020「第17屆浯島文學獎」開徵，總獎金高達新台幣100萬元，今年除短篇小說組、散文組外，再新增新詩組，縣文化局歡迎寫作高手加入年度文學盛會。

文化局表示，今年開徵短篇小說，首獎1名獎金15萬元，優等獎2名獎金各8萬元，佳作3名獎金各6萬元；散文組首獎獎金10萬元，優等2名獎金各5萬元，佳作3名獎金各3萬元。另外特別開徵新詩組，首獎1名獎金8萬元，優等獎2名獎金各4萬元，佳作獎3名獎金各2萬元。

邁入第17屆的「浯島文學獎」，參與者涵蓋台灣地區及美國、香港、中國大陸外，也獲東南亞國家包括馬來西亞、印尼、菲律賓等地僑胞熱烈響應，甚至有監獄受刑人投件角逐。

許正芳局長表示，期待透過「浯島文學獎」的舉辦，提高華文書寫水平，為金門島嶼藝文增加精采，同時也透過優質作品的徵集，呈現金門獨特的歷史際遇，以及島民強韌生命力與濃厚人情味，連帶推展地區文化與觀光行銷。

收文時間：9月1日至9月30日，逾期不予受理。收文地點：金門縣文化局，金門縣金城鎮環島北路一段66號。相關資訊可至金門縣文化局網站查詢，或洽承辦人圖資科陳先生（082）323169＃202。

(中時 )