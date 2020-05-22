大陸全國人大會議22日上午開幕，會中將審議港版國安法。恒生指數22日低開523點，開報23,756點。開盤後跌勢持續擴大，截至9:35，恒指跌681點，報23,598點，跌幅2.8％。

匯豐跌2.3％，跌穿38港元，開報37.6港元；騰訊跌1.5%，開報427港元。其他重磅藍籌方面，友邦跌3％；港交所跌1.4％；中移動跌0.2％。

(工商 )

#開報 #港版 #國安法 #港元 #恒指