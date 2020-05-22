罷免高雄市長韓國瑜公投將在6月6日登場，雖然各界民調顯示罷韓可能性非常高，但是綠媒老董卻認為，罷韓會不會成功很難說，如果民進黨全力動員，當然成功機率很高，但是現在罷韓牽扯到民進黨在高雄派系的布局問題，因此民進黨內部是否有人真的想罷韓，就很難說了。

吳子嘉在政論節目《關鍵時刻》上表示，如果罷韓成功，民進黨推出的市長候選人會是陳其邁。但是這一場罷韓的主導者，卻跟行政院副院長陳其邁一點關係都沒有，所謂的罷韓四君子，包括後面的派系，就是原來高雄市政府的派系，應該就是原來的兩位高雄市副市長在後面主導。

吳子嘉再表示，在這個結構之下，若總統蔡英文能夠繼續維持高民調，就有能力可以扶持陳其邁。但問題是罷韓能否成功，他不知道，可是他清楚罷韓要成功的最重要關鍵，就是要民進黨全力動員，韓國瑜一定穩掛、非死不可。但是民進黨有沒有公開呼籲罷韓？目前看來並沒有，蔡英文對於罷韓，只表示請韓國瑜面對高雄市民而已。

因此，吳子嘉指出，韓國瑜現在或許有一線生機？第一個如果6月6日高雄下大雨，韓國瑜可能就活一半；其二，如果罷韓成功，可會當選市長的並不是高雄原派系的人當市長，他們當然會想為何要為人作嫁？因為，民進黨派系和派系之間是緊張關係，有時候國民黨還比派系可愛一些，因此，若陳其邁當市長，不見得會重用支持罷韓的人員，反而還有可能修理他們。所以，現在罷韓內部充滿各種算計在裡面。

(中時電子報)