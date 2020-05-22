滯留鋒面加西南氣流夾擊，南投仁愛鄉一夜降雨，導致鄉內部分道路傳出土石溢流路面，造成親愛村松林部落往武界部落鄉道投83線20K、投89線力行產業道路31K等道路中斷，為免發生意外，仁愛警方已拉起封鎖線，禁止通行。
氣象局22日晨針對全台21縣市發布大雨、豪雨特報，南投山區21日晚開始，雨勢就不斷，其中仁愛鄉因大雨，導致投89線31K處，昨晚起，即有泥流流至道路，阻礙交通，直到22日清晨，大量土石更是傾瀉而下，往返力行、翠巒、華崗等處的交通受阻。
另投83鄉道也傳出災情，親愛村松林部落往法治村武界部落，約20K處，發生土石流，雙向交通都斷，無法通行，僅能步行通過，親愛村內，也傳出落石阻農路，導致農民運輸農作物進出困難。
南投縣警局仁愛分局表示，該二處已拉起封鎖線，禁止人車通行，以免發生意外，仁愛分局呼籲鄉民，山區大雨應盡量避免外出，以免發生危險，另力行、翠巒、華崗等部落，雖可改道紅香溫泉農路，但道路狹小，僅容小車通行，雨中更危險，公所已通知契約廠商搶通道路，請民眾耐心等待。
(中時 )
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