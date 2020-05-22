台北市萬華分局交通分隊員警石明謹因兼職當球評遭移送公懲會懲戒，另彰化縣警局陳姓員警因擔任妻子小吃店的合夥人，也遭內政部移送公懲會；公懲會考量陳男並未實際參與經營及支領報酬，且知悉違法後即辦理退出合夥登記，判決懲處申誡。

內政部移送意旨，陳姓員警的配偶在去年申請登記為小吃店負責人，並與其弟、弟媳及陳男等3人共同登記為合夥人；案經彰化縣警察局調閱資料並訪談後，陳男坦承在合夥契約書上簽名蓋章，但不清楚擔任合夥人違反公務員服務法規定。

內政部認為，無積極證據足以證明陳男涉有實際參與經營及支領報酬之事實，且他在今年1月2日已解除合夥人職務，違法情節尚屬輕微，無予以停職之必要，移請公懲會審理。

公懲會認為，陳男違反公務員服務法「公務員不得經營商業」的規定，雖非屬其執行職務之違法行為，但其行為已足使民眾有公務員不專心公務，紀律鬆散之不良觀感，嚴重損害政府之信譽，判決申誡處分。

(中時 )