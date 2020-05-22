錢櫃大火造成6死 北檢上午傳喚練台生到案 09:582020/05/22 中時 張孝義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北檢傳喚練台生調查錢櫃大火。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 錢櫃KTV林森北路店大火造成嚴重傷亡，錢櫃老闆練台生始終沒有出來面對，台北地檢署在火災發生近1個月後，22日傳喚練台生到案說明，釐清錢櫃消防管理權限及火警發生當時消防設備沒有及時運作造成重大傷亡的責任問題。 錢櫃KTV林森北路店在4月26日發生火警，由於消防警報及灑水系統都沒有運作，造成在6名唱歌的消費者因而死亡，多名消費者受嗆傷。 (中時 ) #錢櫃 #練台生 #消防 #消費者 #林森 也許您會感興趣 推薦閱讀 台南錢櫃衝突 12酒客大亂鬥 04:102020/05/18 社會新聞 梅雨報到雨神同行 電商抗潮商品買氣飆漲 13:552020/05/18 科技 錢櫃員工林子晨告別式 練台生依舊神隱 17:042020/05/18 社會 羅智強PO錢櫃大火員工遺孀的信 轟練台生不敢面對 18:092020/05/19 政治 新聞透視》KTV雙標 陳時中獨厚練台生 04:102020/05/20 社會新聞 尼爾森：陸單身經濟崛起 將引發新一輪消費浪潮 13:442020/05/20 兩岸 [測試] 福斯原廠認證中古車5月購車優惠，獨享8大保證！ 16:012020/05/20 汽車情報-優惠快訊 錢櫃大火信託攏係假 王鴻薇批市府成錢櫃門神 17:402020/05/21 政治 Gogoro超貼心 祭到府賞車 04:102020/05/22 產業特刊 疫情驅動 感應式支付成80％消費者日常 04:102020/05/22 投資理財 社會熱門新聞 暴雨侵襲高雄 仁武區道路成為滾滾黃河 - 社會 長髮清秀美魔媽 假學歷騙倒台積電老公 網酸：竹科男 - 社會 台74線雨中3車追撞！速霸陸撞保時捷車毀人亡 駕駛車內燒成焦屍 - 社會 19歲嫩媳戀上臨時工 影視大亨代子出氣罰洗門風 - 社會 女記者「巨大車頭燈」閃瞎肥宅 竟是「學姊」輔大同學 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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