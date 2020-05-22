錢櫃KTV林森北路店大火造成嚴重傷亡，錢櫃老闆練台生始終沒有出來面對，台北地檢署在火災發生近1個月後，22日傳喚練台生到案說明，釐清錢櫃消防管理權限及火警發生當時消防設備沒有及時運作造成重大傷亡的責任問題。

錢櫃KTV林森北路店在4月26日發生火警，由於消防警報及灑水系統都沒有運作，造成在6名唱歌的消費者因而死亡，多名消費者受嗆傷。

(中時 )