大陸全國人大會議22日開幕，大陸國務院總理李克強進行政府工作報告，報告中未設定2020年GDP增長目標、赤字率目標調高至3.6％，調查失業率目標提高至6％。陸股開盤後，滬指跌0.17％，深成指跌0.12％，創業板指平開。

從類股看，公共交通、家居用品、煤炭等類股漲幅居前。礦物製品、文教休閒、保險等類股跌幅居前。

上午9:46，滬指報2,846點，跌22點，跌幅0.75％；深成指報10,748點，跌97點，跌幅0.9％。

(工商 )

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