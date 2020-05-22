人大會議開幕 陸股低開 10:042020/05/22 工商 康彰榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸全國人大會議22日開幕，大陸國務院總理李克強進行政府工作報告，報告中未設定2020年GDP增長目標、赤字率目標調高至3.6％，調查失業率目標提高至6％。陸股開盤後，滬指跌0.17％，深成指跌0.12％，創業板指平開。 從類股看，公共交通、家居用品、煤炭等類股漲幅居前。礦物製品、文教休閒、保險等類股跌幅居前。 上午9:46，滬指報2,846點，跌22點，跌幅0.75％；深成指報10,748點，跌97點，跌幅0.9％。 (工商 ) #類股 #人大會議 #陸股 #滬指 #居前 也許您會感興趣 推薦閱讀 滬指收升6點 終止兩連跌 16:522020/05/18 財經 陸股原型ETF Q2全數正報酬 04:102020/05/19 投資理財 A股高開 滬指逼近2,900點 11:072020/05/19 財經 滬指午盤收漲0.53％ 11:502020/05/19 財經 滬指收漲0.81％ 半導體引領科技股反彈 16:142020/05/19 財經 景氣復甦資金回流 內需升陸股可望築底向上 16:122020/05/20 財經 《基金》追逐資金行情 掛勾陸股有姿色 11:082020/05/21 財經 追資金行情 境外掛牌陸股更有機會 16:092020/05/21 財經 法人：陸股經濟數據出現V型復甦機會 17:162020/05/21 財經 「港版國安法」確定提案人大會議 最快8月可上路 22:042020/05/21 兩岸 財經熱門新聞 北京慌了！陸廠救不了華為 專家爆最大敗筆 - 財經 4年後…殺進2奈米！驚爆台積電赴美暗藏魔鬼 - 財經 遭台積電斷貨能活多久？華為最後死期曝光 - 財經 川普閹割華為有多狠？專家曝絕命3大招 - 財經 川普對華為開槍！瘋了…陸散戶竟狂炒這檔 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。