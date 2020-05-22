日前爆出財務造假的瑞幸咖啡已停牌一個多月，周三終於復牌交易，卻出現連續兩天暴跌，該公司股價今年以來累計重跌95%。

瑞幸咖啡自4月初爆發財務造假後，4月7日股票停牌，停牌43天後，本周三恢復交易，復牌首日即暴跌36%，周四又大跌近29%，累計兩天大跌54%，最新收盤在2.01美元，市值僅剩5億美元。而該公司股價曾在一月來到最高51.38美元，市值一度突破120億美元。

瑞幸咖啡在5月15日收到那斯達克的下市通知，瑞幸咖啡計畫與那斯達克進行聽證會，聽證會通常安排在交易所收到請求日期後的30至45天舉行。在聽證會結果出爐前，瑞幸咖啡將繼續在那斯達克上市。實際上，瑞幸咖啡去（2019）年5月才赴美上市，掛牌才1年就面臨「生死劫」。

針對被那斯達克要求下市的消息，瑞幸咖啡董事長陸正耀於20日凌晨發布聲明稱，那斯達克不等最終調查結果就要求公司下市，出乎意料，對此深感失望和遺憾。

另一焦點中概股百度也受到外界關注。5月21日傳出百度正考慮從那斯達克交易所退市，以提振其估值。但百度回應，相關說法純屬謠言。

(中時電子報)