真好玩(8491)年度大作《天啟紀元》事前預約正式展開，該款遊戲以未來科技結合現實的新世代奇幻冒險MMORPG，董事長周玄昆表示，《天啟紀元》日前舉辦小型測試，用戶取得成本偏低，平均玩家的留存率、付費率等皆有不錯表現。 觀察今年第1季遊戲用戶族群擴大，活躍度高、消費提升，而《天啟紀元》又是市場上獨具特色題材的MMORPG，6月將在台港澳三地上市、7月韓國市場推出，第4季搶攻歐美市場，下半年營收可期。

今年第1季因疫情影響，各國政府相繼採取隔離措施，用戶消耗在手機上的時間相對更多，據APP Annie公布4月最新全球遊戲產業報告中顯示，2020年Q1全球手遊消費超過234億美元創新紀錄，Google Play平台以美國、日本和南韓是2020年第1季用戶支出的主要貢獻者。iOS部分，則是大陸為最大用戶支出市場。

Google Play平台用戶本季在角色扮演類和策略類遊戲花費最多，iOS市場的話，角色扮演類、動作類和策略類遊戲是成長幅度最大類型。

App Annie數據顯示，近3個月手遊下載量出現持續成長。與2019年第4季相比，2020年3月每周平均遊戲下載量成長30％，超過10億次。在大陸、南韓等特定市場，疫情爆發期間，手遊周均下載量與去年同期相比也有35～80％的成長。

另外，中重度遊戲更受玩家青睞，是疫情期間一個較為明顯的變化。RPG遊戲下載量明顯成長，大陸、義大利、南韓、法國、日本和美國等國家與上季相比也有5～34％增幅。

周玄昆指出，今年第1季真好玩推出仙俠類遊戲《六道無雙》，受玩家好評，每月營收貢獻超過千萬元，而日前《天啟紀元》於市場上推出小型測試，在用戶取得成本明顯偏低，且玩家於遊戲中的留存率、付費率等皆有不錯的表現。

有鑑於近期輕度用戶更容易轉變為中重度用戶，以及玩家群體正加速擴充的事實，加上用戶的活躍，用戶導入CPI（獲客成本）有明顯下降，今年是一個獲取發達國家優質用戶的良好機會，譬如北美、歐洲及日韓等。因此，真好玩也搶攻國際市場，6月台港澳上市後，7月在韓國市場推出，第4季登歐美市場，目標再創營收新高峰，開啟獲利契機。

(時報資訊)