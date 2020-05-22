《商情》賣壓湧現 打壓周四紐約期金挫逾1.7％ 10:002020/05/22 時報資訊 羅宇揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 賣壓湧現，打壓周四紐約期金挫逾1.7%；因中美貿易緊張局勢升溫，加劇市場對經濟復甦的疑慮，導致投資人觀望氣氛濃，進而導致賣壓湧現，拖累貴重金屬期貨全挫，其中期金挫逾1.7%，白金重挫7.3%，為跌幅最重之金屬。 終場6月黃金跌30.2美元，報每盎司1721.9美元，7月白銀跌0.67美元，報每盎司17.36美元，7月白金跌68美元，報每盎司866.5美元，6月鈀金跌97.1美元，報每盎司2062.3美元。(商品行情網) (時報資訊) #報每盎司 #賣壓湧現 #期金 #打壓 #紐約 也許您會感興趣 推薦閱讀 我未獲邀WHA 藍批別推給大陸打壓 04:102020/05/18 政治要聞 水神被日人接納 在台卻遭打壓 04:102020/05/18 生活新聞 《商情》買盤進場 激勵上周五紐約期金漲逾7年高點 10:002020/05/18 財經 《商情》需求疑慮 打壓上周五LME期鎳跌1.8％ 10:002020/05/18 財經 余承東：美國進一步打壓華為 是為了維護科技霸權 16:102020/05/18 財經 遇美打壓 華為顧問直言死不了 04:102020/05/19 財經焦點 《商情》投資意願下降 打壓周一紐約期金走跌 10:002020/05/19 財經 《商情》買盤進場 支撐周二紐約期金走升 10:002020/05/20 財經 《商情》買盤進場 支撐周三紐約期金續漲 10:002020/05/21 財經 《商情》賣壓湧現 打壓周三紐約期棉跌逾1.6％ 10:002020/05/21 財經 財經熱門新聞 北京慌了！陸廠救不了華為 專家爆最大敗筆 - 財經 4年後…殺進2奈米！驚爆台積電赴美暗藏魔鬼 - 財經 遭台積電斷貨能活多久？華為最後死期曝光 - 財經 川普閹割華為有多狠？專家曝絕命3大招 - 財經 川普對華為開槍！瘋了…陸散戶竟狂炒這檔 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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