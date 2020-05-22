賣壓湧現，打壓周四紐約期金挫逾1.7%；因中美貿易緊張局勢升溫，加劇市場對經濟復甦的疑慮，導致投資人觀望氣氛濃，進而導致賣壓湧現，拖累貴重金屬期貨全挫，其中期金挫逾1.7%，白金重挫7.3%，為跌幅最重之金屬。

終場6月黃金跌30.2美元，報每盎司1721.9美元，7月白銀跌0.67美元，報每盎司17.36美元，7月白金跌68美元，報每盎司866.5美元，6月鈀金跌97.1美元，報每盎司2062.3美元。(商品行情網)

(時報資訊)