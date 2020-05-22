1.建準(2421)：連2日回檔皆有低接買盤撐住，加上外資積極買超，可望再創波段高點。
2.志聖(2467)：將於6月8日除息，殖利率8.54%，股利題材誘人，早盤量價齊揚跳上30元。
3.朋億(6613)：通過配息10元，今早成功跨過150元上方壓力區，創下逾2個月高點。
4.統一(1216)：酷暑行情啟動，開盤走揚約1%，創波段高點，亦創3月上旬以來高價。
5.瑞昱(2379)：卡位5G新基建，業績唱旺，美國追殺華為恐殃及，早盤漲多修正、下跌2.5%，5日線失守。
6.矽統(2363)：防疫題材不滅，外資連2日買超，買方爆棚不退散，股價強漲近8%，再寫波段新高價。
7.禾瑞亞(3556)：工控、醫療用需求挹注，4月單月就賺贏去年第4季，晨盤上漲逾4%，續登波段高點。
8.通嘉(3588)：去美化陸5G手機訂單看旺，加上外資連5日買超，早盤高漲逾5.5%，站穩所有短均。
9.氣立(4555)：訂單滿載，Q2看旺，早盤跳漲逾3%，越過月線。
10.高林(2906)：不畏外資昨轉賣超，早盤多頭仍挺，放量漲逾6%，改寫前高。
11.中壽(2823)：去年每股隱含價值升至69.2元，早盤相對抗跌金融股。
12.銘異(3060)：外資連2日買超，早盤帶量勁揚逾5%，收復5日線。
13.GIS-KY(6456)：打蘋果光，H2營運動能轉強，晨盤放量彈升4%，登波段高。
14.威剛(3260)：記憶體兩年大多頭即將引爆，威剛準備好了，晨盤吸引買盤敲進，股價彈高6%，一舉收復月線及季線。
15.中化生(1762)：三大產品助攻，下半年有看頭，不甩遭列警示股，晨盤挾量上攻6%，站回各短均線。
16.十銓(4967)：攻高效能運算領域，新產品估5月出貨，晨盤逆勢走揚3%，收復月線。
17.榮群(8034)：無懼列警示股，獲外資連3買，晨盤續攻漲停，再寫天價41.7元。
18.萬達光電(5220)：醫療面板夯，Q2營運看旺，晨盤逆勢彈升4%，登上8個月高位。
19.元太(8069)：彩色電子紙夯，訂單見到8、9月，獲投信連8買，晨盤強登40元及2年高峰。
20.光隆精密-KY(4581)：貿易戰憂慮再起，超前部署擬前進墨國，市場買單，早盤亮燈漲停。
(時報資訊)
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