台灣南部地區近日受梅雨強降雨影響，高雄市部分地區出現淹水災情，許多網友在網路各大社群平台回報災情，其中左營、仁武地區已傳出，水淹至腳踝，幾條路被淹成小溪，甚至「左營原生植物園出現小型噴泉」，讓不少網友看了怵目驚心。

有高雄網友在批踢踢發文提醒， 「高雄市已經發布大豪雨特報，大家出門要非常小心安全啊！一起來回報積水或淹水地區，讓大家盡量避開吧！希望都平安」。

其他網友陸續回報淹水災情，「國一接國十匝道也有積水」、「曹公圳滿出來了」、「岡山路有部分路段積水」、「楠梓百慕達後昌路往楠梓地下道前也積水」、「澄觀路旁水位危險」、「都會公園二園區周邊道路幾乎都淹掉」、「高楠公路往楠梓機車道有部分淹喔」、「七賢路新樂街也淹」。

但也有網友說，高雄有些地區地勢比較低窪，本來就容易逢雨必淹，大家還是多小心，出門注意積水。

(中時電子報)