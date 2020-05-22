章子怡被拍帶兒子上醫院。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

41歲影后章子怡和汪峰結婚5年，今年初生下一兒，兩人擁一子一女，集滿好字，章子怡日前正式復工，透露為了好身材抓緊空檔時間狂運動，平時不吃飯，吃燕窩就夠。最近陸媒拍到章子怡親自帶兒子上醫院，她素顏穿著短裙、黑色長襪，真實苗條身材全露，頗有少女氣息，讓不少網友稱羨。

章子怡5年前和汪峰生下一女，今年兩人又迎來兒子，兒女雙全相當幸福，18日她分享重新回到工作崗位影片，說：「生完弟弟後，對我最難的是體能恢復，當然還有被再一次撐爆的肚皮，每天的運動不能少，辛苦，但沒有選擇！帶娃、修身、工作，缺一不可，一起加油吧！」而影片中更可見她拍廣告帶了瑜珈墊上工，一有空檔就做棒式平板支撐訓練肌肉，可見對其要求嚴謹。

據《搜狐娛樂》報導，最近目擊章子怡帶小兒子看醫生，她一手揹著媽媽包，戴著鴨舌帽、口罩，穿著黑色短袖上衣和格紋短裙，纖細鉛筆腿全露，腳上的黑襪和運動鞋更為她增添學生氣息，看不出來才剛生完5個月，網友也大讚女神身材維持得宜，永遠維持在最好狀態。

(中時電子報)