Sony Interactive Entertainment Taiwan Limited（SIET）今日宣佈，將於2020年7月3日發售的PlayStation VR (PS VR)遊戲軟體《漫威鋼鐵人 VR》，將同日推出「PlayStation VR《漫威鋼鐵人 VR》豪華全配包」，建議零售價為新台幣11,980元。

PS VR『漫威鋼鐵人VR』試玩版預告片(影片來源/youtube/PlayStation Taiwan)

「PlayStation VR《漫威鋼鐵人VR》豪華全配包」內容物為：PS VR頭戴裝置、PlayStation Camera、兩支PlayStation Move動態控制器與PS VR遊戲軟體《Marvel’s Iron Man VR》藍光光碟普通版，内含可在發售日下載下述內容的產品代碼：《漫威鋼鐵人 VR》PS4 動態主題與4個自訂裝飾，於全台PlayStation特約經銷商皆可購買。快戴上PS VR頭戴裝置來化身成裝甲復仇者，踏上原創的鋼鐵人冒險旅程！

PlayStation®VR《漫威鋼鐵人VR》豪華全配包(圖/台灣索尼互動娛樂股份有限公司 提供)

●有關《漫威鋼鐵人VR》

遊戲畫面相當擬真，讓人彷彿成為超級英雄(圖/台灣索尼互動娛樂股份有限公司 提供)

東尼史塔克已經從武器製造生涯退休，現在改以鋼鐵人的身分創造懲奸除惡的技術。成為世界知名超級英雄後數年，東尼遭到神秘人「幽靈」的襲擊，這名駭客兼反企業社運份子重新改造了史塔克企業的舊武器，並用它們來對付東尼史塔克。為推翻東尼的商業帝國，幽靈對他在世界各地的公司發動攻擊，導致情勢不斷升高，直到最後一觸即發。

產品介紹(圖/台灣索尼互動娛樂股份有限公司 提供)

●主要特色

使用2支PlayStation Move動態控制器來發射鋼鐵人的衝擊砲，帶著各式各樣的鋼鐵人經典武器一飛沖天。在緊張刺激、動作連場的戰鬥中和鋼鐵人史上最大的敵手正面對決。在東尼史塔克的車庫升級技術，自訂鋼鐵人的時髦裝甲以及超棒能力。

PS VR『漫威鋼鐵人VR』– VR 沉浸效果（幕後花絮）(影片來源/youtube/PlayStation Taiwan)

●備註：PlayStation VR不適合12歲以下孩童使用。需要PlayStation 4主機、PlayStation VR及PlayStation Camera 才能體驗VR功能。需要兩個PlayStation Move動態控制器才能進行《漫威鋼鐵人 VR》遊戲。

(科技)