火箭總管莫瑞似乎永遠都活在自己的世界！莫瑞最近被問到火箭為何過去幾年無法成功奪冠主因，竟然完全撇清自己責任，而是做出這樣解釋，「主要就是有一支歷史最強等級球隊阻止我們贏球！」就是把火箭無法奪冠原因全推給勇士太強大了。

或許莫瑞這樣說也有根據，因為攤開火箭過去5年季後賽戰績，除了2016-17年球季次輪遭馬刺淘汰，包含2014-15年球季西區決賽、2015-16年球季首輪、2017-18年球季西區決賽、2018-19年球季次輪，火箭全都遭到勇士淘汰出局。

甚至莫瑞還把火箭近年無法奪冠的另一主因，怪罪保羅2018年西區決賽G5的腿傷，因為當時火箭確實很有機會擊退勇士，卻因保羅腿傷缺席最後兩場西區決賽，才讓勇士趁機連贏兩場逆轉闖進總冠軍賽，接著擊潰騎士完成2連霸。

只是莫瑞的「牽拖」並非完全正確，因為在2018年西區決賽，勇士同樣少了最佳第六人伊戈達拉，勇士始終堅持假如伊戈達拉沒有因傷缺陣，那個系列戰根本不可能拖到第7戰，反正無論莫瑞怎麼鬼扯，也沒法改變火箭近年無緣奪冠的事實。

(中時 )