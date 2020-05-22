一向藐視國際組織與國際間條約的美國川普政府又要「退群」了！美官員21日表示，由於俄羅斯未遵守有35國簽署的「開放天空」條約，美國打算退出，為去年退出與俄羅斯之間的「中導條約」後，最新退出國際間條約的決定。

綜合路透社與BBC報導，為了提升各國之間相互理解和信任，「開放天空」條約（Open Skies Treaty）容許在會員國整體領域展開無武裝空中偵察飛行，以搜集彼此軍隊情資。

報導指出，由於川普政府指控俄羅斯一再違反該條約，一名資深官員表示根據該條約規定，美國若要退出將在6個月後生效，不過川普對於是否正式退出仍語帶保留，表示「我想我們與俄羅斯關係不錯，但俄國並未遵守該條約，所以我們將會退出，直到他們遵守」。

此外，如烏克蘭等美國在北約的盟友們也早已向華府呼籲不要退出開放天空條約。至於對美國稱違反規定的指控，俄羅斯副外長格魯希科（Alexander Grushko）也表示俄國並未違反任何協約的規定，而華府的指控也對兩國在專業問題上的對談毫無幫助。

報導指出，川普的決定，更讓外界對於華府是否會延長2010年與俄羅斯簽署的「新削減戰略武器條約」（New START）更加存疑。此一條約為期10年，已於今年2月過期，而川普一再呼籲大陸必須加入美俄的控武協議，但早遭陸方拒絕，讓美俄之間要延長New START難上加難。

川普政府下的美國退出重大條約已非第一回。美國已於去年退出與俄國簽定的中程核飛彈條約（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty）。不過一名資深行政官員表示，美國官員已在近日內與俄國官員展開新一輪的核武器控制談判，「開始討論下一世代的核武控管措施」。

(中時電子報)