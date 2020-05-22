監察院今天公布財產申報，被視為下屆閣揆熱門人選的桃園市長鄭文燦財產大變身，存款較2018年申報時，暴增約1700萬元，近900萬元的債務歸零 ，另外，鄭文燦還打算捐出2018年市長選舉補助款，在1656萬餘元中，扣除支出後，都將捐做公益。

鄭文燦財產申報鉅變，並非五鬼搬運，申報資料中顯示，妻子林俞汝出售原信託位於桃園市桃園區房地等不動產，共獲1275萬8608元，存款暴增可能與此有關。另外，較2018年申報時，原有的 897萬元債務也歸零，顯示鄭文燦近期現金收入增加不少。

這次鄭文燦共申報1筆土地、4筆不動產，2輛汽車，夫妻另有存款2287萬5818元。妻子林俞汝則信託1筆土地、5筆建物。

不過，鄭文燦也不忘做公益，他在備註欄提及，他在2018年桃園市長選舉獲得1656萬9900元選票補助，在弭平選舉經費支出後，將捐出做公益用途使用。

(中時 )