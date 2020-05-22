大陸全國人大會議22日早在北京開幕，聽取大陸國務院總理李克強關於政府工作的報告。報告提到，要堅持對台灣工作大政方針，堅決反對及遏制台獨分裂行徑。

報告認為，要完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展，保障台灣同胞福祉的制度安排及政策措施，團結廣大台灣同胞共同反對台獨，促進統一，定能開創民族復興的美好未來。

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