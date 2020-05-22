陸工作報告：堅決反對及遏制台獨分裂行徑 10:102020/05/22 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸全國人大會議22日早在北京開幕，聽取大陸國務院總理李克強關於政府工作的報告。報告提到，要堅持對台灣工作大政方針，堅決反對及遏制台獨分裂行徑。 報告認為，要完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展，保障台灣同胞福祉的制度安排及政策措施，團結廣大台灣同胞共同反對台獨，促進統一，定能開創民族復興的美好未來。 (工商 ) #統一 #堅決反對 #台獨 #行徑 #台灣同胞 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡英文520就職演說 國台辦回應了！ 13:022020/05/20 兩岸 統獨對撞 研究台獨成陸新顯學 04:102020/05/21 焦點新聞 國台辦：民進黨破壞兩岸和平 04:102020/05/21 財經要聞 蔡就職避談九二 又將修憲 學界憂 兩岸恐擦槍走火 04:102020/05/21 政治要聞 美賀台灣總統 陸轟外來干涉 04:102020/05/21 政治要聞 打台獨牌挑釁 美直逼陸底線 04:102020/05/21 政治要聞 蔡520演說 陸學者批：充斥新國家想象 無法取信兩岸 10:412020/05/21 兩岸 美售台魚雷 陸外交部：堅決反對 已向美方嚴正交涉 19:252020/05/21 兩岸 故意脫線的修憲 04:102020/05/22 時論廣場 李克強：深化兩岸融合發展 團結廣大台胞反獨促統 09:052020/05/22 兩岸 財經熱門新聞 4年後…殺進2奈米！驚爆台積電赴美暗藏魔鬼 - 財經 北京慌了！陸廠救不了華為 專家爆最大敗筆 - 財經 遭台積電斷貨能活多久？華為最後死期曝光 - 財經 美擬進一步制裁！華為警告：慘的是美國 - 財經 川普對華為開槍！瘋了…陸散戶竟狂炒這檔 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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