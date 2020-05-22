台灣高鐵（2633）表示經持續檢視疫情影響及旅客需求後，決定自5月25日（一）起，每週一至週四晚間18：10自南港站增開一班673車次南下列車，並配置六節自由座車廂，加強服務通勤時段旅運需求。

台灣高鐵為因應COVID-19（新冠肺炎）疫情爆發造成之運量衝擊，經檢視各時段、車次乘載狀況後，自5月18日起實施第二階段短期班表調整，並同步針對班次調減時段內之部分車次適度增加自由座車廂配置數，以加強服務旅客。

台灣高鐵指出，自實施以來，經持續觀察旅客搭乘狀況，發現通勤時段運能雖可滿足旅客需求，但因部分旅客尚未熟悉自由座車廂配置調整，以致出現部分自由座車廂較為壅擠狀況，公司將持續透過站務人員及車站廣播加強對旅客溝通說明，敬請旅客配合站務人員引導、分流搭乘。

此外，鑒於近期國內疫情因政府控制得宜已持續趨緩，民眾生活亦逐漸恢復正常，目前台灣高鐵正密切觀察旅客需求及疫情狀況，持續進行滾動式檢討並將機動調整班表，以兼顧大眾運輸便利性與營運資源有效運用。

台灣高鐵公司敬請旅客乘車時配合中央流行疫情指揮中心防疫指引，力行「防疫新生活」運動。除平時應落實勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節等良好個人衛生習慣，外出活動時，則應維持室內1.5公尺、室外1公尺以上的社交距離，若無法維持則應配戴口罩。

高鐵列車亦持續落實清潔消毒，每車次於抵達端點站時均以酒精進行全面消毒，另每日於收班後再進行一次全車消毒，高鐵各車站每2小時即消毒一次，並於旅客動線上廣設消毒酒精。

(工商 )