金色力量創黨黨主席、前台北市議員「台灣阿童」童仲彥對於性話題向來不避諱，他更朝著性產業合法化方向去努力，他昨（21日）在臉書發文，狂賀自己錄取樹德科技大學人類性學研究所博士班，而且還是榜首，雖然有網友狂酸，稱他「去學店讀書」，童仲彥看到後則是發下豪語：「你們就看看，我之後可以發表幾篇國際論文吧！」

童仲彥昨天在臉書透露自己錄取樹德科技大學人類性學研究所博士班，並且公布榜單，驚見自己就是正取第一名，換句話說就是榜首，但卻遭一些網友狂酸，認為去學店沒什麼好驕傲的，紛紛留言：「樹德輸大葉這麼多，有什麼好自豪的」、「樹德是那間學店？沒聽過，竟然還有博班」、「劍橋大學社會政治學碩士來唸這間的博班」。

童仲彥錄取性學博士班。（圖／翻攝自童仲彥臉書）

面對酸民的留言，童仲彥不久後又發文回應，表示這次報考樹德性學博士班的共有16人，且各個考生都是高手，甚至連國內知名性治療師童嵩珍都來報考，並成為榜眼，他說：「有性治療師、性諮詢師資格認證，全亞洲最專業的，唯一的性學所就這間而已。」

童仲彥繼續說道：「你們要說是學店？修學分不必花錢嗎？沒關係，你們就看看，我之後可以發表幾篇國際論文吧！」他最後也放話：「酸民可先嘴，我再來打臉。」

對此，不少網友紛紛留言力挺童仲彥，認為他的行為是真的了不起，是為了夢想在前進：「這是真的了不起！說到做到為了理想前進」、「樹德是不是學店我不知道，但我確定很多酸民連雅思Overall：6都考不到」、「阿童我第一次留言，先不論其他，你有中心思想，努力貫徹，就很值得大家尊敬了，恭喜成為榜首」。

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(中時電子報)