高雄市長韓國瑜承認高雄迪士尼做不到，被1450到處宣傳。國民黨革實院長羅智強今天在臉書指出，他順手查了一下桃園市長鄭文燦 2014 年參選桃園市長的政見，並列舉十項跳票事件，指桃園市長鄭文燦才是「真正的跳票王」。這則貼文發布後短短1小時，竟有1.3萬人按讚，留言及分享數破千。

羅智強在臉書發文表示，中壢藍線延伸至平鎮、龍潭：尚未核定，跳票；桃園綠線延伸至大溪：尚未核定，跳票；三鶯線延伸至八德、中壢：尚未核定，跳票、全區公車8公里免費：跳票，第二趟才有。

他指出，公辦托嬰中心50所也跳票，目前只有11所；四年內興建2萬戶社會住宅：至2018年8月僅有1437戶動工，完工0戶，跳票；免費營養午餐：跳票，僅在少數區域；中壢科博館：跳票；大園航空博物館：跳票；沿海藻礁保育：鄭文燦放行中油三接案，變成桃園的「藻礁殺手」，「這是跳票中的跳票」。

羅智強質疑說，問題來了，為什麼鄭文燦跳票，網路無聲無息，韓國瑜跳票，就敲鑼打鼓？這是因為，民進黨要求國民黨，對媒體不能置入性行銷，國民黨照辦了；但是民進黨上台，何止「置入」而已，根本是用NCC來控制媒體，用標案來養1450網軍。

羅智強強調，網軍不是人，是「錢」，他們有設備、有時間、有帳號，要那個議題紅，就紅；要那個議題淡，就淡。所以說，鄭文燦才是真正的「跳票王」，但現在1450把「跳票」的標籤安在韓國瑜身上，台灣人民又能怎麼樣呢？

這則貼文發布才1小時，竟有1.3萬人按讚，留言及分享數破千。不少留言直指陳菊任內高雄淹大水、登革熱死那麼多人等等，對照韓國瑜清淤通水、大幅降低登革熱疫情，並問高雄人「睡著了嗎？」

(中時 )