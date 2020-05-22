《夫婦的世界》編劇朱賢。（愛奇藝台灣站提供）

韓夯劇《夫婦的世界》深刻描繪夫妻間的關係，以28.3％的好成績打破韓國有線電視收視紀錄，在台灣同樣衝出近1500萬的流量，日前該劇編劇朱賢特別現身分享幕後故事，提到因韓國目前還是習慣用「離婚」和「未婚」作為判斷女性品行的標準，如此扭曲的社會價值急需被改變，因此特別將對女性的社會偏見融入電視劇中。

談及改編《夫婦的世界》的過程，朱賢一開始就設定要引起韓國觀眾的情感共鳴，一方面細膩描繪夫妻關係，同時強調社會對女性的刻板印象，朱賢說明故事雖以夫妻關係為中心而展開，但整體框架還是以「女性視角」出發，展現女性群體對社會偏見的憤怒和想改變偏見的欲望，還有女性之間所存在的日常矛盾和錯綜複雜的關係。

對於討論度最高的選角以及結局的撰寫，朱賢透露選角工作是在劇本完成到第6集時展開，由毛完日導演和她共同商量後選定最符合角色形象的演員，拍攝工作開始時，劇本只完成到第10集，電視劇後期是採邊拍邊播的方式進行，朱賢表示開播前就預料會引起社會爭議，不過她也不會為了迎合觀眾的意見，輕易改變自己的創作方向。

得知觀眾對最終回的各種反應，朱賢回應改編前就決定要讓作品在改編後也能傳達原劇本的主題，直到最後也堅持住這樣的原則，因此個人對結局是感到十分滿足，她也說完成這個三觀崩壞的家庭劇劇本後，最想回家和家人待在一起。

(中時 )