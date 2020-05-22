彰化縣一名19歲嫩人妻的丈夫入獄，搬回雲林老家後，與1名臨時工擦出火花，還高調放閃甜喊小王「老公」，影視大亨公公為了替兒子出氣，罰她在娘家門口，端檳榔、香菸道歉，替夫家「洗門風」。

據悉，嫩人妻與丈夫2016年結婚，育有1名2歲兒子，丈夫因違反《槍砲彈藥管制條例》判刑入獄，人妻卻在今年農曆春節前夕，拋下幼子返回雲林娘家，並在檳榔攤工作。

由於嫩人妻年輕，外型亮麗、身材又好，擁有不少追求者，公公曾提醒媳婦要檢點，但據「東森新聞雲」報導，嫩人妻返回娘家後，卻與一名臨時工擦出火花，甚至在網路高調張貼2人親密合照，還暱稱小王「老公」，消息很快傳到公公耳裡。

嫩人妻的公公從事影視傳播事業，在當地是知名地方人士，政商關係良好，無法容忍媳婦偷情，知情後為了替兒子出氣，要求媳婦在娘家門口罰站端檳榔、香菸道歉，替陳家洗門風，引來左鄰右舍注意。

(中時電子報)