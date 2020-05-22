受新冠狀病毒疫情影響，美國消費電子零售商百思買上季獲利大減，並表示因擴大送貨服務以應付居家避疫而暴增的網購業務導致支出增加，本季利潤將承受壓力。

周四百思買股價下跌4.32%，收在77.98美元。過去兩個月，該公司股價已上漲近60%。

百思買第一財季（截至5月2日）整體營收年減6.3%，為85.6億美元，但優於分析師預測均值81.6億美元。該季同店營收額年減5.3%。

第一財季國內營收為79.2億美元，網購業務營收即貢獻42%，遠高於前一年同期的僅15%。為了防止新冠肺炎疫情擴散，百思買已經關閉全美門市數周之久，但仍為網購客戶提供得來速服務。該公司上季線上銷售額飆升逾155%。

第一財季合併淨利年減40%，為1.59億美元。

為了滿足居家避疫措施帶動的消費電子產品需求，如顯示器、印表機等遠端上班設備，以及遊戲機等，百思買擴大當天送達服務，料將對本季獲利表現造成衝擊。

(時報資訊)