記憶體模組大廠威剛(3260)看好下半年旺季到來，並預期5G需求將帶動記憶體市場供不應求的時間將可延續二年，威剛隨著法人持續買超，股價強攻，記憶體模組族群今早聯袂上漲，表現強勢。

威剛發布致股東報告書。新冠肺炎疫情雖造成記憶體市場上半年動盪，威剛董事長陳立白認為，在供應鏈庫存陸續去化後，全球科技界已整裝待發迎接由5G所驅動的需求爆發期，他預估市場供不應求的時間將可延續二年。

記憶體模組廠第一季在低價庫存以及市場搶補貨，營運交出亮麗成績單，但第二季起受到疫情衝擊，4月營收比3月下滑至少15%，明顯降溫；威剛則看好產業動能，在下半年逐季穩定回溫，旺季效應可期。

本周四，外資及自營商共買超威剛達613張，今早股價跳空開高大漲2.8元達57.2元。

第一季受惠低價庫存以及市場需求熱，模組廠獲利強勁成長，威剛第一季毛利率23.76%創新高；此外，宇瞻(8271)第一季每股獲利1.53元創下單季新高，十銓(4967)第一季每股獲利達2.28元新高，優於去年全年表現。

威剛在低價庫存成本優勢下，2020年第一季淨利4.64億元，優於2019年全年獲利，每股稅後淨利2.06元。

創見(2451)第一季獲利穩健，每股盈餘1.08元。品安(8088)第一季每股盈餘0.92元，優於去年同期的0.68元。廣穎(4973)第一季毛利率18.97%，年增4.15個百分點，淨利6048萬元，年增率511.18%，EPS 0.95元。

不過，4月營運開始受到疫情衝擊，加上3月基期高，記憶體模組廠4月營收比3月下滑幅度均逾兩位數。

宇瞻4月營收6.11億元，月減15%，年減1.78%。威剛4月營收20.33億元，月減28.8%，年增10.98%。十銓4月營收5.41億元，月減18.65%，年增3.73%。創見4月營收7.9億元，月減22.66%，年減26.26%。品安4月營收1.03億元，月減51.12%，年減9.9%。廣穎4月營收2.32億元，月減31.2%，年減29.51%。

威剛表示，歐、美、日、東南亞及中南美各國陸續鎖國、封城手段，連帶對各地經濟活動造成不小影響，包括進出口貨運、報關進度延滯等，加上清明連假造成工作天數減少，影響4月營收滑落。

展望下半年，威剛預期，在各地疫情高峰陸續出現後，各國政府準備展開經濟復原行動，整體產業可望於下半年逐季穩定回溫，旺季效應可期。

(時報資訊)