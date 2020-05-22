台中市議員陳政顯上午在質詢時，關切酒店舞廳業者何時復業？（盧金足攝）

經發局長張峯源說，處理「順時中」，申請復業者5月25日起向經發局提出申請，最快可自6月1日起復業。（盧金足攝）

台中市府要求酒店舞廳復業後，需公告營業空間容留人數、場所內所有人員均應戴口罩或保持社交距離。（盧金足攝）

台中市酒店、舞廳停業快兩個月，終於要解禁了！新冠肺炎疫情逐漸趨緩，台北、台南、高雄等地酒店陸續解禁，台中市府防疫不鬆懈，經審慎評估，副市長令狐榮達22日在市議會答詢時宣布「有條件」解封台中市91家酒店與舞廳等有人陪待的營業場所，5月25日開始開申請，業者須備妥防疫切結書、復業申請書及公安認證等三類文件提出申請，經市府完成審查後復業，市府聯合稽查小組將不定期抽查，要求業者落實公安及防疫措施，最快6月1日起復業。

市議員陳政顯上午在財政經濟業務質詢時表示，台灣邊境管理做好，本土的疫情應該是不會擴大，但是4月9日起開始，中央流行疫情指揮中心要求酒店舞廳全面性的停業，造成一 些舞廳、酒店業者失去生計，日前還有相關從業人員自殘想不開。

陳政顯說，這1個多月，對他們的生計產生重大的影響，因為中央流行疫情指揮中心「順時中」的當下，問題丟給地方政府，每一業者去看到底能不能營業，無限適度擴權這樣合理嗎？應讓從業人員去維持他們的生活，建議參考台北、台南、高雄他們的酒店如何去解禁。

令狐榮達答詢時表示，經審慎評估，今日宣布「有條件」解封台中酒店與舞廳等營業場所。業者須備妥防疫切結書、復業申請書及公安認證等三類文件提出申請，經市府完成審查後復業，市府聯合稽查小組將不定期抽查，要求業者落實公安及防疫措施。

經發局長張峯源說，處理「順時中」，申請復業之業者需備妥防疫切結書、復業申請書及公安認證等三類文件，自5月25日起向經發局提出申請，文件齊備符合規定者，最快可自六月一日起復業，相關文件可至經發局網站下載。

衛生局強調，未來除配合中央流行疫情指揮中心之「防疫新生活」指引，市府已要求業者落實實名登記制、量測體溫，並於場所內提供洗手設備或乾洗手消毒液、公告營業空間容留人數、場所內所有人員均應戴口罩或保持社交距離，業者若未遵守，將依《傳染病防治法》處3000元至1萬5000元罰鍰，最重可處歇業處分。

都發局表示，依《建築物公共安全檢查簽證及申報辦法》規定，視聽歌唱、觀光(視聽)理髮(理容)場所、按摩場所、三溫暖場所、舞廳、舞場、酒家、酒店等類似場所，應完成公共安全檢查簽證。消防局表示，業者應提出消防安全檢查合格證明等文件。

經發局表示，舞廳、酒店、酒吧及有提供陪侍服務的特定行業復業後，市府經發局、衛生局、都發局、消防局、警察局等相關局處所組成之聯合稽查小組，將全面抽查公共安全及防疫措施執行情形。若查獲業者違反規定，則廢止復業許可，業者須於1個月後始得再行申請復業。

(中時 )