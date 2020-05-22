交通部22日表示，針對民眾關心的連續假日雙鐵（台鐵、高鐵）是否開放站票及自由座議題，交通部表示，在指揮中心正式決議通過解除連假期間站票及自由座的限制前，雙鐵仍將維持現行的防疫方案。

交通部並強調，若在端午連假前仍無法開放，將以加開班次或加掛車廂的方式，盡力提高運能，提供民眾安全且健康的返鄉旅程。

交通部表示，因應防疫考量，交通部在清明連假前，為避免乘客難以保持社交距離，主動向指揮中心提案禁售站票及自由座並通過方案。隨著近期疫情趨緩，為紓解端午連假的運能需求，交通部在指揮中心的指導下，著手準備逐步恢復運能的方案，提報給指揮中心，但皆有註明實施日期須視疫情發展狀況彈性調整。

交通部表示，指揮中心與交通部本周針對此方案交換意見，但目前為止仍未獲致確切結論。我們瞭解乘客返鄉的需求、以及對恢復運能的期盼；但萬事莫如防疫急，雙鐵雖身負疏運重任，但更是防疫最前線，須為台灣的防疫工作盡最大的努力。

交通部指出，已指示台鐵及高鐵，針對六月下旬的端午節連假，若屆時疫情仍有顧慮而無法鬆綁，及早準備以加開班次或加掛車廂的方式，盡可能提高運能，服務更多返鄉的旅客，並確保回家的路安全、健康。

(工商 )