壯闊台灣聯盟今公布113位立委針對「18歲公民權」修憲案，84位立委回覆，全數同意將投票權下修至18歲。壯闊台灣聯盟發起人、民進黨智庫新境界文教基金會副執行長吳怡農表示，此議題雖有近四分之三立委席次同意，但進入實質修憲程序，各方仍有不小歧見。

為了實踐18歲也能投票，進一步推動年輕人的公民參與，壯闊台灣聯盟四月發問卷給各立委辦公室，詢問委員們對18歲公民權修憲案的看法，調查結果在今上線的壯闊台灣網站公開。

調查顯示，目前在113位立委中共有84位回覆，全數同意將投票權下修至18歲。吳怡農說，「朝野政治沒有大家想像的對立，至少在下修投票年齡這題非常有共識。」

問卷中，也詢問立委「是否支持18歲投票權修憲案獨立處理，不受其他議題牽制」。71位立委支持，佔62.8％；此案綁2022地方選舉，66位支持，佔58.4％。

壯闊台灣聯盟強調，提出此方案絕非要排除其他修憲案，而是希望就單一提案個別審議，確保具有高度共識的此案，不會受其他尚需討論的提案拖累、延宕。也能呼應蔡英文總統在520就職演說提出「朝野都有共識的18歲公民權，更應該優先來推動」。希望朝野順利合作，達成18歲公民權修憲的歷史里程碑。

另外，問卷中「是否支持本修憲案之複決綁2022年大選」，目的在於提供一套在2022年地方選舉時、合併複決投票的「可行方案」，在立院也有約兩年的時間可以協商、表決。

值得一提的是，支持壯闊台灣聯盟所提方案的委員，橫跨本屆立法院所有政黨。除了民進黨及國民黨都有超過半數的立委回傳問卷表達支持，擁有5席的第三大黨台灣民眾黨則有4位委員回覆支持，在立院佔3席的時代力量、佔1席的台灣基進以及3位無黨籍立委也全數表達支持。

吳說，18歲可以投票，決定自己的未來，參與政治除了投票，更可以用行動來改善社會。接下來聯盟會舉辦一系列活動，包括講座、全民國防的教育活動，也將與年輕族群交換對未來的想法。活動訊息會在壯闊台灣聯盟的網站上公布，歡迎想參與公共事務討論的朋友，都能一塊加入壯闊台灣的行列。

(中時 )