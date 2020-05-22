玉山銀行表示，即日起，民眾只要於全家便利商店台鐵店鋪的玉山ATM跨行提款2次並完成登錄，即可免費獲得兩顆全家便利商店茶葉蛋，每個登錄帳號最多可累積兌換6顆，為通勤的上班族及商務人士加蛋補元氣。

玉山銀行於全家便利商店24家台鐵店鋪皆裝設ATM。玉山銀行表示，即日起至6月30日止，凡「全家」會員持「非玉山金融卡」於該站站點的玉山ATM當月跨行提款2次並於活動網頁登錄，玉山銀行將於次月25號(含)前統計符合活動資格之全家會員，並將茶葉蛋兌換資訊匯入全家App中，跨行提款次數越多獲得越多，每一登錄帳號最多可累積兌換6顆，每月發送限量2萬顆。

玉山銀行指出，目前全家便利商店台鐵店鋪有裝設玉山ATM的站點包括基隆、八堵、台北、萬華、板橋、鶯歌、樹林、中壢、台中、大甲、田中、豐原、彰化、員林、嘉義、高雄新左營、高雄、屏東、台東、花蓮、宜蘭等台鐵車站。

此外，玉山銀行也與全家便利商店合作推出信用卡消費優惠，即日起至6月30日止，使用玉山ＵBear信用卡綁定My FamiPay消費，可享有8％現金回饋，上限金額100元。

(工商 )