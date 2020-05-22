台北市信義區發生地下匯兌業者遭搶3950萬元，警方逮捕王嫌等3人並起出贓款，但其中3000萬不翼而飛。檢警經由林姓搶匪口中得知幕後主使者是幫派份子郝廣民，將他拘提到案並向法院聲押獲准，台北地檢署22日依加重強盜罪起訴郝。

2018年10月29日晚間，王姓搶匪趁著運送現金的鄧女、王女下車購物之際，直接跳上駕駛座，連車帶現金整台車開走，隔天警方先逮捕犯案的王嫌，並起出贓款280萬，但其他同夥早已拿錢散人，3000多萬消失不見。

王嫌為設「斷點」，供稱是與被害人「開玩笑」，不願供出同夥和幕後主使者，警方2個月後，同夥46歲林姓嫌犯，他因其他案遭判刑17年，被桃園警方逮捕後入監執行。

犯下搶案後，他覺得2大袋現金只分得百萬元，因而心有不甘，才向警方吐露幕後郝姓主使者「整碗捧去」，並供出全部案情。郝案發當時在遠端監控，得手後，立即將贓款移往賓館，分配給小弟各約100萬，但因剩下上千萬郝1人獨吞。

林嫌供出郝嫌透過周嫌牽線，由郝策劃整起搶案。警方鎖定郝嫌後，發現他1年多來，足跡走遍苗栗、台中，帶著上千萬進出賭場，最後在屏東將人逮捕，贓款都已經花用殆盡。

(中時 )