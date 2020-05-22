隨著ETF市場的發展與進化，ETF的產品類型也愈來愈多樣化，如近期成為市場關注的槓桿／反向型期信ETF，可提升市場投資時的多元性與便利性，因此近年來普及度增加，不過專家提醒，其商品本身設計上與一般常見的原型證信ETF不同，若不了解該ETF本質與特性，便貿然投入，很可能因此蒙受損失。

一般常見的原型證信ETF其主要交易標的為股票、債券等有價證券；而期信ETF主要交易標的為期貨契約，係透過持有單一或多種商品期貨，以追蹤商品標的指數之表現。不論是證信ETF或期信ETF皆可再依據槓桿倍數區分為「原型」、「槓桿」、「反向」型商品，投資人可依據市場情境與需求選擇。

有意透過槓桿／反向期信ETF進行投資者，應充分理解其設計原理與產品特性，才能依自身的風險屬性、投資需求、市場趨勢等，選擇適合的ETF作為投資工具。以下為元大投信建議不可不知的6件事：

1.追蹤標的。期信ETF，即透過投資期貨契約追蹤標的指數之ETF產品。原型期信ETF追蹤的標的指數是以期貨契約報酬率編製而成的指數，而非現貨表現。槓桿型期信ETF是追蹤原型標的指數的「單日正向2倍報酬率」、反向型期信ETF則是追蹤原型標的指數的「單日反向1倍報酬率」。以國際較為知名的石油ETF為例 ，如全球最大的美國石油指數ETF（USO）、美國ProShares二倍做多彭博原油ETF(UCO)、台灣的元大S&P石油ETF（00642U）、元大S&P原油正2ETF(00672L）等，都是投資原油期貨合約，間接參與油價的漲跌，以達到貼近原油期貨指數報酬為目的。

2.轉倉、持有成本。商品期貨多為實物交割，持有期貨到期時具進行實物交割的義務，因此期貨報價還隱含倉儲、運輸及保險等持有成本在內，而遠月期貨因為距離交割日較久，到期、交割前，賣方將其承擔的持有成本隱含其中，因此在正常市況下，實物交割的商品期貨多半價格高於現貨。轉倉正價差指遠月期貨價格高於近月期貨價格，惟會因每種商品特性、或市場狀況而有不同，以原油期信ETF為例，常見遠月期貨價格高於近月期貨價格，當長期處於大幅正價差環境時，代表市場供過於求嚴重，價格下跌機率高。

3.不適合長期持有。槓桿／反向型期貨ETF以追蹤「每日」指數報酬率正向倍數或反向倍數為目標，而非「一段期間內」指數正向倍數或反向倍數之累積報酬率，簡而言之，上述兩者和標的指數之槓桿與反向倍數關係僅限「單日有效」，故不宜以長期持有槓桿型或反向型期貨ETF之方式獲取累積報酬率。槓桿/反向ETF之報酬與標的指數累積報酬直接乘以2倍或-1倍有所不同，差異之部分就是複利效果所致，且在每日複利計算下，槓桿/反向型ETF的長期報酬率將偏離一般標的指數表現，故不適合長期持有。

4.發行額度上限。由於期信ETF多投資於國外期貨，基於外匯管制，多數設有發行受益權單位數的額度上限，在主管機關核准追加新增募集額度之前，若ETF市場持續過熱，便很可能因為需求遠高於供給造成初級市場的ETF申購機制無法正常運作，導致市場失衡時，ETF便極可能出現高度溢價(指市價高於淨值)。

5.漲跌幅未設限。有別於台股與台股ETF設有單日漲跌幅10%限制，若為連結國外標的之ETF(含槓桿／反向型)、期信ETF，並無單日漲跌幅上限，加上多數設有發行額度限制，因此當市場波動較大、供需失衡等狀況出現時，便很容易導致價格波動過大。尤其是槓桿型ETF，以元大S&P原油正2 ETF(00672L)為例，若單日油價下跌50%，淨值便可能一日歸零。

6.折溢價幅度較高。相較於原型證信ETF，槓桿／反向型、期信ETF，因多設有發行上限，且無單日漲跌幅限制，很容易因價格變化快速，進而使折溢價幅度過大，溢價指市值高於淨值，折價指市值低於淨值。以高溢價買入相對低淨值的ETF，代表投資人買貴了，若ETF市場供需恢復正常，或因利空消息導致市價快速下跌，買在高度溢價的投資人，就會因溢價收斂而侵蝕獲利，甚至造成更大的虧損，因此交易ETF時除了留意市價外，更應了解「代表基金實際價值」的淨值，謹慎評估買賣價格之合理性，以免蒙受損失。

(時報資訊)