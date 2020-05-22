後蔡英文時代，有關年輕人關注的住宅政策，蔡總統在就職演說上並未多加著墨，這應該可解讀為蔡政府對第二任期的住宅政策將延伸上一任的政策繼續貫徹執行。吉家網董事長暨房仲公會全聯會榮譽理事長李同榮針對未來住宅政策方向提出五大建言並呼籲，政府在面對國際局勢動盪、中美商戰之爭、台海局勢的不確定性、總總壓力下，台灣經濟發展面臨全新考驗，而在台商加速回流與政府對五缺的配套設施相應下，住宅政策更須嚴陣以待，致力修正規劃偏頗的政策，並革新房市體制、稅制，並發揮行政效能，才能健全整體住宅市場合理化，讓年輕人雖然一時買不起房，也要能租得起，才是真正的居住正義。

李同榮針對未來住宅政策方向提出建言認為，住宅政策應重新檢測與修正，並凝聚社會共識；住都中心層級應提高至跨部會的專責指揮中心；加速交通建設與健全房產稅制做為舒解房價的雙引擎；實價登錄3.0資訊透明化，門牌房價全都露。

另外，修正「危老重建」政策，推動防災型都更，以防範災難發生，李同榮說，都市更新條例修法從馬政府時代因文林苑事件延宕多年，經蔡政府在任內提立法院三讀通過誠屬不易，此次修法目的朝「健全重要機制」、「解決實務困境」、「強化程序正義」等3大面向，務實提出都更具體可行的解決方案。但都市更新條例雖經修訂，在施行實務上仍然障礙重重，因此蔡政府再提「危老重建」計劃，這項政策對於老屋重建提供較快速與簡易流程，不過可想像的是未來都會將呈現支離破碎的不完整面貌。危老重建是被動式的都更，偏重「老屋」卻可能忽略「危屋」，未來建議政府應主動出擊，將三十年以上建築物實施全面安檢快篩，並將危險堪慮老屋分類分級，嚴重會危及安全的建物一律強迫拆除都更，並給予不低於一坪換一坪的容積獎勵，才能排除抗性，更能真正達到防災都更的目的。

(時報資訊)