新冠肺炎疫情帶動伺服器及5G基地台需求強勁，銅箔廠-金居(8358)因已通過Intel及AMD等國際大廠認證，高頻高速材料出貨持續放量，推升今年第1季毛利率及獲利大躍進，累計前4月合併營收19.72億元，年成長35.62%，金居已開發出「先進式反轉銅箔」，可提升銅箔性能，為客戶達到高速效果，且具成本效益，獲客戶肯定，由於下半年伺服器需求穩定，今年伺服器產品佔金居營收比重可望達10%以上，全年業績亦可望優於去年同期。

近幾年金居定位要成為「最佳化應用銅箔製造與服務業者」，轉攻立基新應用產品，其中高頻高速產品經過兩年多開發，去年順利通過Intel與AMD、以及5G網通設備的OEM、ODM與品牌廠認證，並自去年下半年開始導入，推升金居業績自去年第4季展現成長力道。

全球新冠肺炎疫情引爆遠距生活商機，推升伺服器及5G基地台需求暢旺，金居因高頻高速材料出貨放量，第1季業績表現亮眼，單季合併營收為14.7億元，年成長36.36%，由於產品組合優化，且公司在第1季有適當調配離峰時段的生產狀況，營業毛利為2.62億元，年成長52.33%，單季合併毛利率為17.84%，年增1.84個百分點，稅後盈餘為1.56億元，年成長60.11%，單季每股盈餘為0.62元，累計前4月合併營收為19.72億元，年成長35.62%。

金居表示，今年5G運用與技術伴隨產生資料運算與儲存需求，數據的運用從強調規模轉為重視低延遲、高即時性，邊緣運算興起及5G頻譜成本高，電信商邊緣運算取代傳統網路設備，成為伺服器供應鏈切入點，相關AI、5G網路運用、IOT邊緣運算技術提升，以及AR/VR、機器人、自駕車、智慧家庭新興終端裝置增加，新型雲端服務成長，大量數據處理要求，可望帶動基地台天線設計、網通設備、資料中心與伺服器，以及5G智慧型手機產業需求成長；且因電流集膚效應的作用，高頻或高速訊號的傳輸將愈集中於導線表面，公司自行開發出先進式反轉銅箔，不僅具備成本效益，於銅箔的銅瘤設計及配方選擇具難度，提升銅箔性能，則可與銅箔基板廠相輔相成，為客戶達到高速的效果；而公司亦已陸續且持續開發完成低訊號傳輸損失、超低粗糙度及抗撕裂強度高的高頻、高速傳輸銅箔產品，並因應輕薄電子產品對軟板日益增加的需求，完成軟性銅箔基板(FCCL)用銅箔的開發，藉由優化產品組合提升公司競爭力及獲利能力。

受惠於資料庫中心、伺服器及5G基地台建置腳步加速，金居因是AMD銅箔指定供應商，且國內伺服器代工大廠今年將大舉導入金居銅箔，而Intel供應鏈亦將導入，讓金居未來營運看好，金居預估，今年伺服器產品佔營收比重可望達10%以上，公司目標是伺服器佔比能達25%。

(時報資訊)