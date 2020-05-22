美國防堵華為不手軟，不排除持續擴大牽制，最新外電指出，美國監管機關不排除進行一些調整，以切斷全球對華為晶片供應新規裡的漏洞，圍堵華為繞道，市場擔憂，原先看好的台系IC設計廠轉單效應恐落空，今以聯發科(2454)為首，下挫逾3.5%，立積(4968)跌幅逾2.5%，瑞昱(2379)、聯詠(3034)也走跌1.5%~2%。

根據最新說法，美國擬針對出貨再加大限制，避免出現漏洞，美國國務院、商務部現針對市場建議，著手研擬更加嚴苛管制，杜絕華為取得美國的技術和設備，故目前美國監管機構一直在關注華為新禁令的動態，以做出必要的改變。

先前市場看好大陸品牌智慧型手機可望降低對高通下單，轉向聯發科，其中也包括華為，儘管華為有自家海思晶片，但海思主要還是以高階旗艦款智慧機為主，基於成本考量，華為對於中階、低階的智慧機晶片，仍傾向外購為主，故聯發科則成為首選，但如今傳出美國擬加大力道，屆時聯發科的轉單想像恐有變數，故今下跌逾3.5%，摔下5日線。

而立積自2019下半年就開始拿到華為訂單，且佔比持續提升，只是目前華為仍非立積最大客戶，但先前看好出貨比重會持續攀升，隨著美國擬防止華為「繞道」，擬進一步調整禁售令下，立積未來華為的訂單貢獻仍存在變數。

至於聯詠，主要客戶之一就是大陸最大面板廠京東方，聯詠出貨其面板觸控驅動IC，且看好今年OLED成長可期，而京東方又是華為主要供應商，近期傳出華為在寬限期90天內，加大拉貨，備足庫存，為聯詠第二季營運增添動能，為後續一旦禁售令上路，加上美國擬全面阻斷華為後路，也成為聯詠下半年不確定因素。

大陸半導體在美國政府持續管控下，其實自中興事件後，就力拚提升半導體自製率，盼藉此降低對美國的依賴，但其實半導體製程並非1~2年就可趕上，故擁有技術優勢的台系半導體廠想當然爾成為大陸拚半導體自製率提升最好的幫手，但隨著美國持續出手下，未來發展仍得看老大哥美國的下一步。

(時報資訊)