氣象局簡任技正伍婉華(見圖)表示，氣象局豪雨特報，除了花蓮平地之外，其他都是豪大雨特報的區域(圖擷自氣象局記者會直播)

氣象局最新消息，受鋒面與西南氣流影響，天氣相當不穩定，今(22日)上午是影響最劇烈的時候，目前最大降雨量在屏東春日多達306毫米。氣象局豪雨特報，除了花蓮平地之外，其他都是豪大雨特報的區域，目前氣象局已對屏東發布超大豪雨特報。

氣象局簡任技正伍婉華表示，氣象局豪雨特報，除了花蓮平地之外，其他都是豪大雨特報的區域。屏東山區恐會出現超大豪雨，高雄則有大豪雨的機率。山區可能有落石坍崩的危險，平地的地區也會有短時間的強降雨。西南部沿海低窪地區要嚴防淹水。

目前降雨量觀測，屏東春日多達306毫米、高雄大社213.5毫米、嘉義竹崎183毫米；全台各地多處出現時雨量超過40毫米，最大時雨量在屏東三地門81毫米、嘉義竹崎66.5毫米、台南北門62毫米。

氣象局的降雨量預估，前面6小時（今早8點到11點）最明顯降雨區域在西南部，但其他地區也可能出現局部大雨，早上11點到下午2點，大雨勢的區域擴張，下午2點到8點，嘉義以南的雨勢不斷累增。預估滯留鋒面向南緩慢移動中南部地區明早仍有大雨、陣雨、雷雨的機率。

氣象局每3小時會發布降雨預報、豪雨特報，網站每6小時會更新。氣象局提醒民眾出門可留意相關訊息發布。

(中時電子報)