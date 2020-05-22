因應國內疫情趨緩，配合中央推動的「防疫旅遊」，新北市與金門合作，首推縣市跨海「金新款待」(台語諧音：真心款待)互惠旅遊，邀請兩地旅遊業者合計300人參與互訪踩線，6月3日啟動第一批業者包機踩線，展開3天2夜的行程，未來將以這次踩線內容做基礎，規劃兼具防疫和吸引力的旅遊產品。

十三層／新北市政府觀光旅遊局

新北市長侯友宜表示，「不只要紓困，更要一起脫困，一起振興」，這次推出「金新款待」OK旅遊， 就是希望兩地的民眾可以互訪，前往新北市、金門縣旅遊，尤其，金門的金酒，享譽國際，但新北也有非常著名的「金九」，那就是金山和九份，都位在青春山海線上，因此，這次的推薦遊程，就是以新北的觀光品牌「青春山海線」為主，包含金山、九份、還有深澳鐵道自行車等，再加碼結合淡蘭古道的坪林體驗;而金門縣長楊鎮浯表示，金門這次規劃了3條年青人最喜歡、最夯玩法遊程，包括「遊金門 類出國」、「親子遊金門」、「金門大膽玩」3條遊程，並結合新北的金山、九份及金門高粱酒為「金九 金酒」主題，大器加碼贈送金門踩線團每人一瓶金門酒廠生產的防疫酒精。

金山老街／／新北市政府觀光旅遊局

最重要的是，這次兩地所有踩線點都已取得「OK認證」為主，透過業者自律落實所有旅遊防疫措施，依照交通部觀光局訂定防疫旅遊參考守則。新北市長侯友宜及金門縣長楊鎮浯，以互惠、互利為基礎，共同簽署旅遊合作，未來業者透過防疫旅遊踩線及相關規範，在防疫優先、專業判斷和循序漸進的原則下，陸續推出不同組合的旅遊行程。

railbike／新北市政府觀光旅遊局

金門縣長楊鎮浯強調，因應交通部5/15公告三階段的觀光防疫鬆綁，在第一階段防疫旅遊，由各縣市公協會啟動防疫旅遊踩線新政策，金門縣政府第一時間快速啟動規劃，邀請金門地區業者推防疫旅遊、安心旅遊，同時也跟新北市政府共同規劃互送踩線團，雙方在最短的時間內、以超高的效率促成的今日的跨海縣市合作及防疫旅遊連線。

新北市長侯友宜表示，「不只金門，新北市願意和所有縣市一起推動互惠旅遊，一起振興國旅商機」。讓台灣觀光業、新北及金門，一起搭上疫後經濟起飛的第一班班機。

此次「金新款待，真心款待」跨海踩線遊程，參與的團體包括了(全國)旅遊公會、相關協會，國內兩家航空公司立榮及華信的全力相挺，國內最大旅遊品牌雄獅集團居間聯絡，展現觀光相關產業，面對疫情後的高度彈性及效率。

(中時電子報)