新冠肺炎疫情重創全球實體經濟產業鏈，也衝擊全球資本市場，受到衝擊的「慘業」幾乎看不到明天，但也創造很多防疫產業的無限商機。財信傳媒董事長謝金河表示，台灣這次口罩國家隊寫下傳奇，生產口罩的上市櫃公司股價也奔馳不已，最近有幾位朋友都在口罩股衝浪，每天都很開心，也有人告訴他，這些口罩股會創造多少獲利。

謝金河在臉書發表「貪婪的極限」一文指出，像是生產熔噴不織布的敏成，EPS從3元到1個股本，現在又上看20元；恆大頻遭警示，4月賺1.6元，有朋友以此類推，推定恒大今年1股賺25元，明年1股賺100元。他說，股價在炒作的時候，會出現很多不可思議的故事，像當年基亞炒到486元，那個時候有朋友稱，基亞那顆Pi88可以拯救世界，股價會漲到一萬元以上，一定要抱牢不要賣！後來浩鼎又上演同樣的故事。而這些為了炒股附加的題材，一個都沒有出現，股價掉下來了，大家鳥獸散。

現在同樣的故事又上演了！謝金河提醒，如果手上有低價買到的股票就算了，但去追那種像熔噴一般噴出的股票，最後的下場一定讓你痛不欲生。恆大漲到164元，年線在28元，如果說年線是老人，股價是小狗，現在小狗已經跑離主人很遠了，繼續衝浪的人很快樂，但旁邊看的千萬不要忍不住跳進去。

他說，最近在香港的大陸疫苗股康希諾一天跌32港元，跌幅逾13%，康希諾炒到285.8港元，一天就回頭殺到190港元，在香港上市的全大陸最大口罩廠恆安國際，這次從55港元到70港元，幅度不大。維達從15到25港元左右，沒有台灣那麼激情。美國研發瑞德西韋的Gilesd Sciense股價沒有什麼波動。最近有疫苗好消息的Moderna股價衝上去很快又拉回。台灣的防疫概念股表現最激情，但現在是回頭審視基本面的時候！貪婪也是有極限的。

(中時電子報)