愛地球、護生態!今天是5月22日國際生物多樣性日,台北市立動物園呼應2020年國際生物多樣性日主題─「永續生活‧師法自然 Our Solutions are in Nature」,運用主軸步道涼亭作為「永續食堂」展區,以貼近日常生活的農林漁牧為例,強調人類社會是否能永續發展,答案就在自然之中。今年於綠手指教室以輕鬆詼諧的漫畫形式─「貨架上的雨林-猩猩超市」,從雨林大火延燒事件,串接雨林、野生動物與人類生活的關係,鼓勵積極的友善環境消費行動。

2020年國際生物多樣性日主題─「永續生活‧師法自然 Our Solutions are in Nature」。(台北市立動物園提供)

今(2020)年適逢「世界地球日」50周年,自《聯合國氣候變遷綱要公約》、《京都議定書》至《巴黎協議》,人類製造空汙和破壞臭氧層的速度,讓工業化機器廠房如雨後春筍般全球林立。人們一方面希望能降低各項污染和破壞,另一方面卻又期待能擁有更好的物質生活。

「貨架上的雨林-猩猩超市」學習單(左)、生產棕櫚油,不代表就要犧牲熱帶雨林和雨林動物的未來(右)。(台北市立動物園提供)

今年因為新型冠狀病毒(COVID-19)的影響,地球好像有了短暫的喘息,長期被霧霾壟罩的藍天白雲和綠樹統統被看見了!台北市立動物園希望這樣的轉變,能提醒民眾對自己的所作所為進行反省和改變,在5月22日國際生物多樣性日這天,邀請大家和我們一起師法自然,與萬物一同永續生活。

「永續食堂」以貼近日常生活的農林漁牧為例,強調人類社會是否能永續發展,答案就在自然之中(左)、今天是5月22日國際生物多樣性日, 請和我們一起聰明消費愛地球(右)。(台北市立動物園提供)

人類生活中許多不可或缺的物品,都使用了來自雨林的原料,例如棕櫚油便是全球使用最大宗的油脂原料。然而生產棕櫚油,不代表就要犧牲熱帶雨林和雨林動物的未來。2004年成立的「棕櫚油永續發展圓桌組織 Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO」,已與世界動物園暨水族館協會 World Association of Zoos and Aquariums簽署合作備用,以共同促進棕櫚油的永續發展為目標,期望從消費者端發揮影響力,來確保棕櫚油生產者負起環境與社會責任。

選擇通過RSPO認證的棕櫚油產品,意味著生產過程不再破壞雨林生物多樣性,我們的選擇即在為自己的未來投票!至於要如何選購對自然環境友善的商品?就從逛逛「貨架上的雨林-猩猩超市」開始吧!

民眾的食衣住行、生活所需產品與資源,仰賴著農林漁牧等各行各業的供給,身為自然環境一分子的我們,更要以聰明消費,身體力行「吃當季食在地」、「惜食愛物」、「減廢零廢」,大幅地降底人類製造的碳足跡,才能保留更多的自然環境與動物棲息地,留給後代子孫一個與萬物共享的永續未來。

(中時電子報)