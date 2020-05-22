愛地球、護生態！今天是5月22日國際生物多樣性日，台北市立動物園呼應2020年國際生物多樣性日主題─「永續生活‧師法自然 Our Solutions are in Nature」，運用主軸步道涼亭作為「永續食堂」展區，以貼近日常生活的農林漁牧為例，強調人類社會是否能永續發展，答案就在自然之中。今年於綠手指教室以輕鬆詼諧的漫畫形式─「貨架上的雨林-猩猩超市」，從雨林大火延燒事件，串接雨林、野生動物與人類生活的關係，鼓勵積極的友善環境消費行動。

2020年國際生物多樣性日主題─「永續生活‧師法自然 Our Solutions are in Nature」。（台北市立動物園提供）

今(2020)年適逢「世界地球日」50周年，自《聯合國氣候變遷綱要公約》、《京都議定書》至《巴黎協議》，人類製造空汙和破壞臭氧層的速度，讓工業化機器廠房如雨後春筍般全球林立。人們一方面希望能降低各項污染和破壞，另一方面卻又期待能擁有更好的物質生活。

「貨架上的雨林-猩猩超市」學習單（左）、生產棕櫚油，不代表就要犧牲熱帶雨林和雨林動物的未來（右）。（台北市立動物園提供）

今年因為新型冠狀病毒(COVID-19)的影響，地球好像有了短暫的喘息，長期被霧霾壟罩的藍天白雲和綠樹統統被看見了！台北市立動物園希望這樣的轉變，能提醒民眾對自己的所作所為進行反省和改變，在5月22日國際生物多樣性日這天，邀請大家和我們一起師法自然，與萬物一同永續生活。

「永續食堂」以貼近日常生活的農林漁牧為例，強調人類社會是否能永續發展，答案就在自然之中（左）、今天是5月22日國際生物多樣性日, 請和我們一起聰明消費愛地球（右）。（台北市立動物園提供）

人類生活中許多不可或缺的物品，都使用了來自雨林的原料，例如棕櫚油便是全球使用最大宗的油脂原料。然而生產棕櫚油，不代表就要犧牲熱帶雨林和雨林動物的未來。2004年成立的「棕櫚油永續發展圓桌組織 Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO」，已與世界動物園暨水族館協會 World Association of Zoos and Aquariums簽署合作備用，以共同促進棕櫚油的永續發展為目標，期望從消費者端發揮影響力，來確保棕櫚油生產者負起環境與社會責任。

選擇通過RSPO認證的棕櫚油產品，意味著生產過程不再破壞雨林生物多樣性，我們的選擇即在為自己的未來投票！至於要如何選購對自然環境友善的商品？就從逛逛「貨架上的雨林-猩猩超市」開始吧！

民眾的食衣住行、生活所需產品與資源，仰賴著農林漁牧等各行各業的供給，身為自然環境一分子的我們，更要以聰明消費，身體力行「吃當季食在地」、「惜食愛物」、「減廢零廢」，大幅地降底人類製造的碳足跡，才能保留更多的自然環境與動物棲息地，留給後代子孫一個與萬物共享的永續未來。

(中時電子報)