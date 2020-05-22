票房金童穆巴里克這回挑戰演出菜鳥律師。（海鵬提供）

德國影星穆巴里克是當前德國影壇身價最高男星，單是創德國票房奇蹟的《不良鮮師》3集系列電影，便創下高達70億台幣的驚人票房，就連擦邊演出的話題電影《歡迎來住我家》都賺進8.7億票房，幾乎一人撐起德國電影產業的半邊天，他70億身價不僅早已大幅超前德國演員，就連德片賣座巨星提爾史威格也都望塵莫及。

有趣的是，堪稱「票房金童」的穆巴里克，卻一直是法律作家費迪南馮席拉赫的忠實書迷，並看過他所有的作品。當得知導演魯茲沛納邀他演出《罪人的控訴》充滿正義感的「菜鳥律師」時，簡直喜出望外。穆巴里克為讓自己更熟悉律師行業，不僅遍訪執業律師、錄音學口條，甚至出席庭審觀摩，還引發民眾騷動，有人還錯以為是在拍戲。

值得一提的是，為更了解劇本細節，穆巴里克還要求跟「偶像」作者費迪南馮席拉赫碰面，竟幸運獲贈煙盒一只。如獲至寶的他，靈機一動將該皮製菸盒帶著上戲，在一場遞菸給被告的戲秀了出來，「那是讓我們會心一笑的秘密彩蛋」。穆巴里克不僅為《罪人的控訴》帶來年輕觀眾，更因片中精采演出，入圍奧地利「Romy Gala電影獎」最佳男主角。

犯罪懸疑電影《罪人的控訴》，改編自德國律師作家費迪南馮席拉赫的最暢銷小說《誰無罪》，從一起謀殺案、發現其中還隱含另一個更讓人背脊發涼的驚悚事件，一個連殺人兇手都無法追緝、正義也無法伸張的歷史懸案。票房名導馬可克魯茲沛納成功改編這個司法殺人案件故事，並將功勞推給男主角穆巴里克的精采演出，盛讚他是「聰穎、有野心的天才」。電影29日在台上映。

(中時 )