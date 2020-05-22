半導體零耗件及設備廠瑞耘(6532)受惠於7奈米相關零耗件出貨成長，第一季每股淨利0.94元創同期新高，4月營收並創歷史新高。瑞耘已完成5奈米半導體設備零耗件布局，看好7奈米及更先進製程相關零耗件出貨將逐季成長，訂單能見度到下半年，全年營運看旺。股價逆勢再創新高，今早最高達77.2元。

瑞耘2020年第一季獲利創下歷年同期新高，稅後淨利2965萬元，年增逾六成，每股稅後盈餘0.94元。在晶圓廠的半導體先進製程供不應求下，對第二季展望仍樂觀。

瑞耘2020年第一季營收1.38億元，年增29.04%，為單季歷史新高，稅後淨利0.30億元，每股稅後盈餘0.94元，分別較去年同期增加61.88%、62.07%，皆為同期新高。

瑞耘第一季的產品組合相較去年同期優化，尤其7奈米以下先進製程用的半導體零耗件占比明顯提高下，第一季毛利率較去年同期增加5個百分點達38%，已與2018年全年的38%高點相當，預期先進製程零耗件占比將持續提高。

整體而言，第一季雖有新冠肺炎疫情影響，惟7奈米以下先進製程用半導體零耗件接單狀況穩定，產能利用率維持在高檔，預計第二季半導體零耗件業務相較第一季仍可望保持成長，設備業務第二季亦持續裝機入帳。

瑞耘表示，7奈米以下先進製程用的半導體零耗件占比明顯提高，並帶動平均出貨價上漲，反應在第一季營收創新高表現，亦推升毛利率上揚；從成長性來看，7奈米用的半導體零耗件最高，訂單能見度也最明朗，且公司在5奈米半導體零耗件產品的佈局已形成熟，預期今年7奈米以下先進製程半導體零耗件占比應可望逐季提高。

展望第二季，公司持樂觀審慎看法，隨著晶圓廠的半導體先進製程供不應求，瑞耘第二季半導體主要製程所用零耗件，相較第一季成長，另外，第二季會再有晶圓旋乾機設備入帳。

瑞耘4月營收月增18%達5519萬元，與去年同期相較成長85%，前4月營收1.93億元，年成長約41.3%。

(時報資訊)