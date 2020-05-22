娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！何如芸發不自殺聲明為哪樁？周揚青冷回小豬；胡因夢被李敖酸30年；星二代想婚竟被嫌窮？中時電子報娛樂為您追下去～

女星何如芸22日凌晨突然在臉書發「不自殺聲明」，表示「這是我的不自殺宣言：我上有父母，下有妹妹，2個未成年的孩子。從今天開始，如果我的人身遭受攻擊甚至危險，都不是我自願所為」，由於正值她與擔任花蓮美侖飯店董事的老公王敏錡打離婚官司的敏感時機，格外引人聯想。

羅志祥（小豬）昨(20日)趁520發出千字文對周揚青表白兼道歉，有網友發起是否看好兩人復合投票，羅志祥本人竟悄悄按讚，洩確實有復合意願，外界好奇周揚青會如何回應，今她依舊在微博小號道早安，開心分享等下要跟姊妹吃下午茶，對於復合話題閉口不談，算是間接給小豬碰了個軟釘子。

大家還記得70年代「第一美人」胡因夢嗎？長髮披肩、神韻迷茫嫵媚，渾身散發一股獨特氣質，她的一生充滿傳奇色彩，曾和李敖有過100多天的婚姻，兩人的愛情故事名噪一時。

1953年生的胡因夢，由於父親很少回家，都與母親一起生活，但母親長期的不安全感，想要緊緊抓住胡因夢的任何一切，把她壓得喘不過氣，因此母女倆常常起口角，原生家庭的失和大大影響胡因夢的感情觀，連帶導致她與李敖破碎的婚姻。

「門當戶對」真正的概念，是避免雙方因價值觀落差相處困難，然這總被勢利眼長輩拿來當作挑剔對方的藉口，港星吳耀漢就曾受過這屈辱，兒子遭未婚妻家人嫌棄沒錢又沒名，吳耀漢一句「不稀罕」，揭開他不但是「綠葉王」還是「搶錢王」，無論祖上背景或存款，其實都是對方高攀。

(中時電子報)