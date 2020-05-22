內湖分局西湖派出所獲得1起擄人痛毆通報，1名朱姓男子僅欠債1萬元，遭到4男1女惡徒，當街在台北市內湖擄走後載到山區痛毆。警方抵達現場，發現朱男被打到蹲在地上發抖，立即對空鳴槍嚇阻，奮勇追捕現場5名嫌犯逮捕歸案。偵訊後依刑法150條「在公共場所或公眾得出入之場所聚集3人以上，且攜帶凶器威脅逼迫，造成民眾公共空間的危險」移送台灣士林地方檢察署偵辦。

直擊逮捕現場(內湖分局提供)

內湖分局西湖派出所獲報，內湖路1段山上發生聚眾鬥毆情事，員警趕赴現場，發現朱姓被害男子受傷蹲坐路旁，員警立即通報119救護傷者送醫，犯嫌見警到場，發上分成2車想逃離現場，員警見狀隨即奮勇追捕、鳴槍示警，當場逮捕陳姓男子等5名犯嫌，並搜得開山刀、彈簧刀、鋁棒、借據本票等凶器和證物。

4男1女逮捕歸案，並移往士林地檢署偵辦。(內湖分局提供)

據了解，被害人朱男與陳嫌間有債務糾紛，教唆同夥在南港區擄走朱姓被害人，將被害人押到內湖區內湖路1段的山裡輪流毆打被害人。西湖派出所員警抵達現場後，發現嫌犯欲駕車離去，員警在後持續追捕，為避免犯嫌逃逸車輛造成他人用路安全，員警對空鳴槍1發嚇阻，當場逮捕陳嫌等5人。

警方表示，依刑法新第150條「在公共場所或公眾得出入之場所聚集3人以上，若攜帶凶器施以強暴脅迫，或造成公眾及往來交通危險」，將陳嫌等人依聚眾鬥毆、妨害自由、傷害、恐嚇取財等罪嫌移送臺灣士林地方檢察署偵辦。

(中時電子報)