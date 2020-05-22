開心做麵包學客語，新北客家事務局去年起開創社群客語二合一教學， 16、23日在淡水阿凡真烘焙坊，由吳寶春徒弟帶領利用客家特色在地食材，一同玩烘焙學客語，推動客語公共化；活動吸引民眾爭相報名，排隊已到第三梯，會後更開心出遊北海岸，體驗美好風光。

新北客家事務局去年推出社群課程搭配客語薪傳師，從課程中分享客家文化，讓客語成為社區溝通語言，今年以美食主題，由客語薪傳師曾雪蓉、阿凡真烘焙坊老闆劉凡真共同辦理，活動中不少親子組一起揉麵包，氣氛和樂。

現場學員年齡廣泛，共有4組親子組，來自三芝國小的男孩和家人因參加玩烘焙學客語課程，可以邊做烘焙邊和家人以客語對話，讓身為客家媳婦的媽媽有自信地說，「真是一舉數得」；來自泰山年輕蜂農學員則說，希望下次自產的蜂蜜也能加入料理，透過活動引發他學習客語的動機。

客語教師曾雪蓉表示，課程規畫長達3個月，著思運用在地食材，搭配客家酸菜、艾草、桔醬、擂茶等特色客家味的食材，要民眾歡喜吃麵包；阿凡真烘焙坊老闆劉凡真說，她是聽障人士也非餐飲科班，因個人興趣，專程向麵包大師吳寶春學藝，之後突破身體障礙取得西點蛋糕、麵包的丙級雙證照。

老闆劉凡真說，這是她第一次挑戰客家口味烘焙料理，創作出不一樣的新客家美食，特別將麵糰融入客家酸菜、九層塔「客家裝蒜包」，加入當令新鮮艾草的「艾草司康」；桔醬、五花肉、起司組合成「桔醬五花披薩」等，結束後歡迎民眾到滬尾櫻花大道運動、漁人碼頭賞夕陽，或三芝的三生步道散步、淺水灣踏浪。

(中時 )