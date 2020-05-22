金山警分局石門分駐所所長黃耀億及警員方紹名於日前執行專案勤務中，接獲海巡人員報案稱石門洞沙灘上有民眾欲跳海輕生，請求警方協助。

警方隨同海巡人員抵達後，發現一名年約6旬黃姓男子在岸邊逗留，且全身酒氣，衣物濕透，步伐不穩，從言談中發現，該男明顯精神狀況不穩定，還透漏出輕生念頭，因該男子不願配合告知年籍資料，且欲自行離開，為保護當事人安全，警方與海巡人員於是先將黃男安置於安檢所內，並提供熱水飲用暖身，避免失溫，同時通知消防隊派遣救護車到場救護。

警方發現該男有服用抗憂鬱藥物習慣，手機內亦儲存有許多父親在世時之影片及照片留念，足見父子間之感情深厚，經警方持續安撫及開導下，該男子終於情緒平穩下來，卸下心防，向警方提供家屬聯繫方式，並娓娓道來日前因遭逢喪父之痛，加上又與妻感情不睦而離婚，在雙重打擊下，突然感覺人生在世無意義，而心生輕生念頭，並打算以跳海方式結束一生。

生老病死是人生必經之路，輕生是最不負責的行為，不僅造成子女遺憾，也對不起老父親在天之靈人，經警方施以曉以大義規勸後，始放棄輕生念頭，家屬(女兒)對警方及海巡人員能及時拯救其父親，從鬼門關拉回來，當場表達誠摯的感謝。

分局長陳永昌呼籲民眾應珍惜生命，勇敢求助並非弱者，遇有不順心之事應理性面對，再給自己一次機會。亦請大家多關注家中成員情緒及動向，如意心情低潮或輕生念頭，應協助開導或尋求醫療協助，以免不聞不問而導致憾事發生。

(中時 )