為滿足不同級別玩家的需求，高階電腦DIY、電競和記憶體品牌曜越（3540）推出高時脈的記憶體–曜越TOUGHRAM RGB DDR4 4600MHz電競記憶體16GB (2x8GB)，相較於先前推出的TOUGHRAM RGB DDR4 4000MHz跟4400MHz電競記憶體，效能更佳，曜越指出，此款新品是專為追求出色效能與炫目RGB燈效的玩家設計，主打可以輕鬆連動軟體，打造風格獨具的RGB生態系，期望透過新品推出，可以提振第二季的業績。

受到新冠肺炎疫情蔓延影響，曜越首季營運也受到影響，經結算，今年首季累計稅後盈餘1485萬元，呈年減55.7％，每股盈餘為0.23元，另累計前4月合併營收為12.73億元，亦下滑4.82％。

為提振第二季的營運，曜越近期推出殺手級的應用，曜越指出，新推出的TOUGHRAM RGB DDR4 4600MHz電競記憶體預定在六月初上市，會先在曜越TT Premium官網試水溫。

曜越強調，該款電競記憶體還可以同步支援Intel Z490和AMD X570主機板，以及Intel XMP 2.0超頻，另內裝採用嚴格篩選的顆粒和10層電路板設計，及高品質鋁質散熱片，有效確保高效能及超頻穩定度，也不致有過熱的隱憂，可以讓遊戲體驗更加順暢。

除了主打性能較佳外，曜越的新品也配備了10顆高流明可獨立編程LED燈，可根據自己的喜好，利用1680萬色RGB燈光打造出多種不同的燈效組合，方便玩家利用NeonMaker軟體客製其燈效，或將記憶體與TT RGB Plus軟體連動，進而創造整體RGB生態系。

(工商 )