傳英國將減少依賴自陸進口必需品 13:342020/05/22 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 英國首相強生因應新冠肺炎疫情，已經指令公務員團隊制訂策略，避免當地重要必需醫療產品，以至其他策略性進口貨品過分依賴中國供應。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國倫敦時報報導，英國首相強生因應新冠肺炎疫情，已經指令公務員團隊制訂策略，避免當地重要必需醫療產品，以至其他策略性進口貨品過分依賴中國供應。 根據報導，有關計劃名為「防禦計劃」（Project Defend），由外長藍韜文率領團隊負責策略，內容包括確定英國可能遭外國惡意報復時最易受創的經濟脆弱部分，作為訂立新國家安全方針。 報導引述消息人士稱，負責官員已成立兩個工作組，以處理讓供應管道多元化。 (工商 ) #時報 #英國 #依賴 #團隊 #計劃 也許您會感興趣 推薦閱讀 彰化60歲蘋婆老樹病危 居民不捨募款搶救 13:062020/05/18 生活 中美關係惡化 美將推動供應鏈去中國化 22:422020/05/18 財經 美擬助供應鏈回流 加速去中化 04:102020/05/19 全球財經 英國將終止歐洲人員自由流通政策 21:432020/05/19 國際 五眼聯盟批陸的背後 04:102020/05/20 時論廣場 美國商會：美供應短缺因需求增 而非過度依賴大陸 11:432020/05/20 財經 江啟臣：民進黨過度依賴美國 中華民國何時當旗手？ 18:572020/05/20 政治 英首發負殖利率公債 反應冷 04:102020/05/21 全球財經 繼美國之後 英強森擬停止對中國的依賴 10:462020/05/22 國際 兩會審港版國安法 英外交部：望陸方尊重香港高度自治 13:062020/05/22 兩岸 國際熱門新聞 金正恩近況不妙？小蟲：「這一幕」有些不對勁 - 國際 又要退群了！川普：美將退出「開放天空」條約 - 國際 華為孟晚舟引渡即將裁定 可能下周就自由 - 國際 「港版國安法」突殺出！ 「台灣移民」超火殺上熱搜榜 - 國際 終於！川普戴口罩 畫面曝光了 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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