英國倫敦時報報導，英國首相強生因應新冠肺炎疫情，已經指令公務員團隊制訂策略，避免當地重要必需醫療產品，以至其他策略性進口貨品過分依賴中國供應。

根據報導，有關計劃名為「防禦計劃」（Project Defend），由外長藍韜文率領團隊負責策略，內容包括確定英國可能遭外國惡意報復時最易受創的經濟脆弱部分，作為訂立新國家安全方針。

報導引述消息人士稱，負責官員已成立兩個工作組，以處理讓供應管道多元化。

(工商 )