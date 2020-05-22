5月22日是「國際生物多樣性日」，交通部22日表示，特別發表兒童繪本《幸運的一群》，故事以石虎與人為主角，闡述兩者生活空間因為道路開發而有所交集，人類透過保育作為，創造共好的故事。交通部長林佳龍也化身「龍龍」，透過影片帶大小朋友一起探索繪本。

交通部表示，交通工程建設與生態環境共榮共存一直是交通部暨所屬機關努力的目標，包含石虎、紫斑蝶、陸蟹、螢火蟲等保護工作便是展現生態保育精神的具體作為，為了不同年齡層的民眾了解交通生態保育的觀念，於是交通部邀集公路總局、觀光局、高速公路局共同完成《幸運的一群》繪本故事。

交通部提到，《幸運的一群》是交通部首次以兒童繪本的方式宣導交通生態，邀請繪本作家玉米辰（陳旻昱）創作。這本書最特別的是採雙封面設計，分別以「石虎」和「人類」為故事主角，敘述在淺山環境生長的石虎面對人類建設衝擊的故事，以及人類在開發的過程中對於生態影響的處理及立場。

書中以淺山植物創作石虎，將臺灣欒樹葉子當身體，臺灣懸鉤子當頭部，而人類設計則是以地瓜為造型；繪本封面及內折頁全部展開則是呈現植物「月桃」，這是由於月桃是臺灣淺山常見植物，可以想像石虎可能經常路過或是用以躲藏，同時月桃也是人類常使用的植物，因此本繪本特別讓月桃成為石虎與人類交會的象徵。

有關繪本各種動植物造型特徵，交通部指出，特別邀請特生中心等專家們協助審查及把關，另外繪本也將石虎相關介紹及交通生態保育措施等內容，收錄於石虎知識頁及交通友善頁，讓讀者在讀完故事之後，還能從中獲得生態保育的知識，瞭解交通部為生態保育所付出的努力。

交通部表示，《幸運的一群》即日起上架販售，並於公路總局官網免費提供試閱電子檔。另為配合新書上架自5月22日至31日於Facebook「公路總局：公路人」舉辦 「看影片答問題抽繪本活動」，歡迎民眾踴躍參加。

(工商 )