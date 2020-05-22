蔡政府接連兩波防疫紓困預算，儘管總金額高達2100億，但多數民眾均為看得到、吃不到。對此，主張「排富發現金」的國民黨，提案修正紓困特別條例，明訂為提振民間消費，將紓困預算中的1420億作為「國民振興經濟發展獎勵金」，凡符合內政部領取資格者，均可領6千元現金。

然而，全案在今天上午進入立法院一讀程序後，國民黨團為求時效性，要求逕付二讀，以在1個月內召集朝野協商，及時完成修法，但最後遭民進黨團挾人數優勢反對逕付二讀，只能依院內的程序委員會建議，送交委員會「緩步」審查，形同轉個彎卡關杯葛。

由行政院提出、總金額達1500億的第二波防疫紓困預算，日前經立院審查後一毛未刪，完成三讀。當時，國民黨團要求的排富發現金，並將「勞保投保薪資2萬4千元以下者享3萬補助」的門檻，改為3萬4800元以下，全遭民進黨挾席次優勢封殺，宣告廣發現金的政策主張落空。

但根據中華民意研究協會民調顯示，有62％民眾較贊成發放紓困現金，明顯高於發放酷碰券的16％。因此，為讓民眾對紓困有感，國民黨團書記長蔣萬安提案修正《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，讓「發現金」的主張直接入法。

蔣萬安指出，行政院延續「搞經濟外行」的施政特質，把面對疫情該有的做法，定位為「救災」，問題是如果是救災，當然是只救助受災人民，就像當前行政院的做法。但如果是要救經濟，就要像美國、日本、香港或新加坡的作法，對所有國民直接發放現金，讓民眾自由選擇消費支配，這才是擴大內需、振興總體經濟的好方法。

根據蔣萬安所提出的修正草案內容指出，提振民間消費及促進國內需求，原預算額度內再編列的特別預算，其中1420億應作為「國民振興經濟發展獎勵金」。為求排富，草案也明訂由內政部製作符合領取資格者的名冊後，每人得依照該條例領取新台幣6千元。

然而，該案今列入立法院院會報告事項，進入一讀程序後，國民黨團為求加速修法，提案逕付二讀，以求在1個月完成朝野協商，快速完成修法。但反對廣發現金的民進黨旋即表態反對，經表決後，否決草案逕付二讀，而是依照程序委員會意見交付委員會審查。

由於行政部門已陸續執行相關紓困預算，因此，「排復發現金」的修法草案在立法院歷經漫長的實質審查後，除得面臨民進黨團的反對杯葛，實際上恐怕也將趕不上行政部門的既定紓困腳步。

(中時 )