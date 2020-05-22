新冠肺炎疫情改變許多傳統思維，因應防疫需求，台南市政府教育局原訂5月舉辦2020技職博覽會轉型「e」化，更出版首本技職教育宣導成果手冊及宣傳影片，提供學校於師生生涯探索課程參考使用，希望幫助學生了解多元技職體系及生涯道路，適性揚才、發揮自我價值！

台南市長黃偉哲表示，俗諺「考得好不如選得好」，學生將來面對的社會型態將有別於現在，過去認為電競只是在玩電腦遊戲，不能當職業，但隨著網路工具與社群普及，社會價值逐漸轉移，更衍生出電競、實況直播youtuber等網路職業。

他說，「一技之長」成為學生面對多變未來的最強後盾，技職教育強調的「實作致用」、「產學合作」，都可以讓學生提前觸及職場的機會，了解社會產業需求，未來學生的發展面向會更多元、未來的路更廣泛，希望學生都能探索及開展自己的道路。

教育局長鄭新輝表示，教育局秉持「務實致用」理念，每年舉辦技職博覽會、國中小師生認識技職教育及職涯試探體驗等活動，並請本市國中職業試探與體驗示範中心(後甲國中、六甲國中及安順國中)規劃體驗試探課程及營隊，提供學生發掘興趣、瞭解職涯機會，體驗多元職業試探情境，找到技藝性向，發展天賦潛能。

教育局也整合產官學資源，為學子們裝上飛向未來的翅膀，擁有一技之長，成為產業界不可或缺的人才。原訂5月舉辦2020技職博覽會轉型「e」化，除製作含本市技職教育升學進路資源及競賽成果宣導手冊，也邀請寶島眼鏡人資長周克倫先生錄製技職達人講座影片，已放置於本市12年國民教育資訊網等網站，提供本市學生觀賞。

(中時 )